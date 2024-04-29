Грузия не пришла к единому мнению о необходимости вступления в ЕС | 360°

Мир 29 апреля 2024, 09:06 Грузия не пришла к единому мнению о необходимости вступления в ЕС Гарибашвили: руководство Грузии усомнилось в необходимости вступать в ЕС Nicolo Vincenzo Malvestuto/Ke / Global Look Press

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Грузинское руководство не пришло к единому мнению в вопросе необходимости вхождения страны в состав ЕС. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, сообщило РИА «Новости».

Политик высказал мнение, что государство еще не готово к такому серьезному шагу. Он добавил, что и Евросоюз пока не собирается принимать в свой состав Грузию.

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В агентстве отметили, что в стране сейчас возникают ожесточенные споры вокруг закона об иноагентах. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подчеркнул, что скандальный законопроект и обрушившаяся в связи с ним иностранная критика властей фактически подстрекает жителей к насилию.

Ранее в Тбилиси прошли массовые протесты против закона об иноагентах. Во время митинга возникли потасовки, полиция применила перцовый газ для разгона толпы. МВД Грузии обратилось к гражданам с требованием соблюдать законные требования полицейских.