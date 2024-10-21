Грузии предлагали начать трехдневную войну с Россией

Экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили поступало предложение начать войну с Россией. Об этом основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили рассказал в интервью телеканалу «Имеди» .

По его словам, такую идею озвучил высокопоставленный западный чиновник. На вопрос Гарибашвили, сколько дней Грузия сможет воевать, ему ответили, что «она продержится три-четыре дня». После этого Гарибашвили выразил сомнения в целесообразности такого предложения.

По мнению Иванишвили, подобные инициативы могут обернуться катастрофой для страны, ведь «своими жизнями рисковали бы три-четыре миллиона жителей Грузии».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не будет этого делать. Он отметил, что Запад пытается повлиять на итоги предстоящих выборов, которые состоятся 26 октября.