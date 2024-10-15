Кремль отверг обвинения во вмешательстве в дела Грузии

Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

При этом он отметил, что на итоги предстоящих выборов пытаются повлиять на Западе.

«Мы видим неприкрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — подчеркнул Песков.

Ранее правящая партия страны «Грузинская мечта» анонсировала новую попытку импичмента президента Саломе Зурабишвили за то, что та продолжила ездить за границу, не согласовывая это с премьер-министром. Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что этот вопрос будет решать уже новый созыв.

Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.