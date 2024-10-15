Кремль отверг обвинения во вмешательстве в дела Грузии
Песков: Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и не собирается этого делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
При этом он отметил, что на итоги предстоящих выборов пытаются повлиять на Западе.
«Мы видим неприкрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое незавуалированное влияние на ход избирательной кампании», — подчеркнул Песков.
Ранее правящая партия страны «Грузинская мечта» анонсировала новую попытку импичмента президента Саломе Зурабишвили за то, что та продолжила ездить за границу, не согласовывая это с премьер-министром. Спикер парламента Шалва Папуашвили отметил, что этот вопрос будет решать уже новый созыв.
Парламентские выборы в Грузии состоятся 26 октября.