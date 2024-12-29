Грузии порекомендовали провести еще одни выборы

Северо-Балтийская восьмерка (NB8), в которую входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция, предложила Грузии провести парламентские выборы в соответствии с рекомендациями ОБСЕ. Совместное заявление стран опубликовала пресс-служба финского МИД на официальном сайте.

В заявлении страны NB8 призвали «тщательно и беспристрастно расследовать нарушения, о которых сообщалось перед и во время парламентских выборов в Грузии 26 октября».

Авторы заявления сообщили, что страны Северной Европы и Балтии обеспокоены тем, что Грузия, по их мнению, движется к «более глубокой поляризации и кризису».

«Мы призываем грузинские власти предпринять меры для выхода из кризиса и восстановления доверия общества к демократическим институтам, в том числе путем выполнения рекомендаций ОБСЕ по выборам и возможности проведения новых выборов на основе этих рекомендаций», — сказано в заявлении в тексте.

Кроме этого страны NB8 осудили насилие и запугивания в отношении демонстрантов, политиков и представителей СМИ и угрозы в адрес президента бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.