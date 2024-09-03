Группа Placebo отменила выступления в Казахстане по неизвестным причинам

Группа Placebo сообщила об отмене своих выступлений в Казахстане и Грузии

Британская рок-группа Placebo отменила концерт в Казахстане. Об этом артисты заявили в своем Instagram*.

Основатели группы Брайан Молко и Стефан Олсдал заявили, что срыв выступления не связан с характеристиками площадки и профессионализмом организаторов, но произошел «по веским косвенным причинам». Артисты должны были спеть 8 сентября на сцене в ходе фестиваля Park Live в Алма-Ате.

Кроме того, отменили концерт в Тбилиси, запланированный на 12 сентября.

Ранее стало известно об отмене трех выступлений певицы Тейлор Свифт в Вене. Такие меры предприняли из-за сообщений местной полиции о возможном теракте на стадионе Ernst Happel, где должна была спеть артистка. Всем гостям вернули потраченные деньги за билеты.

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