Группа норвежских солдат пропала у границы с Россией

Пятеро норвежских солдат-призывников потерялись во время учений неподалеку от границы с Россией. Об этом сообщил телеканал TV2 .

Военные исчезли в области Финнмарк. Местная полиция провела поисковую операцию. Пропавшими считались десять человек, но половину из них смогли разыскать.

«Пятеро из них были найдены в целости и сохранности», — отметил телеканал.

Представитель полиции Ерген Хеукланн Хансен подчеркнул, что троих призывников нашли в оговоренном месте встречи, двух других обнаружили с вертолета. Местонахождение еще пятерых пока неизвестно, для поисковой операции задействовали дроны и собак

