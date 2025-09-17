Генсек ООН заявил о необходимости убрать из Совбеза реалии 1945 года

Состав Совета безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Он призвал реформировать Совбез, чтобы устранить проблему легитимности и эффективности.

«Реформа Совета Безопасности — это то, что имеет полный смысл. Совет Безопасности имеет состав, который не соответствует современному миру», — отметил Гутерриш.

Он добавил, что поддерживает предложение Франции и Великобритании по ограничению права вето, особенно если это касается массовых нарушений прав человека. По его мнению, в реформировании уже есть прогресс: появился «работающий серьезно» комитет, несколько стран признали, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

Ранее ООН признала действия ЦАХАЛ в секторе Газа геноцидом. Востоковед Борис Долгов усомнился, что структура в ближайшее время примет какие-то конкретные меры. По его словам, ООН вряд ли станет накладывать санкции на Израиль. Он также назвал маловероятным, что вину руководства страны признает международный трибунал.