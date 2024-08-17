Гросси собрался посетить Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, учитывая близость боевых действий к действующей Курской АЭС, выразил готовность посетить станцию, чтобы оценить ситуацию. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе агентства.

Также в МАГАТЭ отметили, что к такому решению Гросси подтолкнули недавние события в России и близость военных действий к важной атомной электростанции. Сейчас детали поездки главы организации обсуждаются.

Кроме того, Гросси выразил обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, в том числе Запорожской, где присутствует миссия МАГАТЭ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила ООН и агентство не допустить атаки ВСУ на атомные электростанции. Она призвала к совместной работе по предотвращению попыток террора всего мира.

Ранее появилась информация о подготовке украинскими военными удара ракетами с радиоактивными материалами по местам хранилища отработанных ядерных отходов с Запорожской и Курской АЭС.