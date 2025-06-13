Гросси раскрыл результаты атаки на объекты в Иране

Надземная часть иранского завода по обогащению урана в Натанзе была полностью разрушена вместе с электроинфраструктурой объекта. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН, трансляцию которого вел официальный сайт организации.

«В Натанзе уничтожили надземную часть опытного завода, где производили обогащенный до 60% уран», — сказал Гросси.

Он добавил, что также в результате атаки полностью разрушились подстанция, здание основного электроснабжения и резервные генераторы.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что Иран не обнаружил признаков повреждения подземных помещений, где находятся части экспериментального и основного завода по обогащению топлива с центрифугами. При этом он добавил, что отключение электроэнергии могло повредить центрифуги.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что израильский удар по иранской территории грубо нарушает не только нормы международного права, но и Устав ООН. Военные действия Израиля, добавил Небензя, ставят весь регион «на грань большой войны» и даже подталкивают его к «масштабной ядерной катастрофе».