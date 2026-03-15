Гросси оценил свои шансы занять пост генсека ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что опыт работы в агентстве позволил бы ему повысить эффективность ООН и занять пост генерального секретаря. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту» .

«То, над чем я работал все последние годы, и то, чем занимаюсь сейчас, позволило бы мне, полагаю, внести реальный вклад в повышение эффективности работы организации в этом и других направлениях», — отметил Гросси.

По его словам, будущий генсек должен глубоко понимать интересы государств и конфликты между ними с разных точек зрения — политики, безопасности, энергетики, космоса, нераспространения ядерного оружия, прав человека.

Аргентина выдвинула Гросси на пост генерального секретаря ООН на период 2027–2031 годов в ноябре прошлого года. Глава МИД страны Пабло Кирно заявил, что для государства это большая честь и привилегия.