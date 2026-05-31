Греция через Чехию передала Украине 190 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий. Такие данные обнародовал греческий информационный портал pronews.gr со ссылкой на Регистр обычных вооружений ООН.

По данным издания, из документа за 2025 год следует, что страна экспортировала Чехии 66 гаубиц M110A2 калибра 203 миллиметра, 68 орудий M114 и 56 единиц M101. Почти все системы находились на греческих островах в восточной части Эгейского моря.

Портал отметил, что техника выводилась из эксплуатации без замены. Авторы статьи отметили, что в конечном итоге подобные поставки оказываются на Украине, а оправдание об устаревании оружия журналисты назвали необоснованным.

Передача 190 орудий произошла в момент усиления угроз со стороны Турции греческому суверенитету в Эгейском море. С точки зрения издания, такой ход выглядит довольно странным.

Не так давно в Афинах прошел массовый митинг с требованием вывести базы США и НАТО и прекратить любое участие в войне. Греки прямо заявляли: «Никакого участия в войне».