Тренер Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступать на Олимпиаде в Париже | 360°

Спорт 24 апреля 2024, 16:36 Тренер Вятчанина поддержала решение Ефимовой выступать на Олимпиаде в Париже

Читать 360 в

Юлия Ефимова, решившая выступить на Олимпиаде в Париже, приняла правилное решение. Таким мнением поделилась c RT российский тренер по плаванию Ирина Вятчанина.

По ее словам, спортсменам не стоит прятать голову в песок. Они должны ездить на соревнования такого уровня и показывать, на что способны.

Реклама

«Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты. Что будем выступать и бороться за победу. Чтобы о наших спортсменах не забывали», — подчеркнула тренер.

Она добавила, что для Юлии Ефимовой Олимпийские игры в Париже, скорее всего, будут последними.

Авторы: