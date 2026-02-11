Греция и Мальта усомнились в пользе запрета ЕС на перевозку нефти из России

Bloomberg: Греция и Мальта осудили запрет на транспортировку нефти из России

В Евросоюзе некоторые страны осознали, что отказ от российской нефти и введение санкций вредит экономике. Греция и Мальта выступили против введения запрета на услуги по транспортировке энергоносителей из России, сообщило агентство Bloomberg .

Представители Греции и Мальты задумались о благосостоянии своих стран и выступили против предложения Евросоюза о замене ценового потолка на российскую нефть запретом на оказание транспортных услуг по ее перевозке из России.

«Обе страны выразили опасения, что это решение может повлиять на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители, и попросили разъяснений по поводу предложений о введении санкций в отношении иностранных портов и усилении контроля за продавцами судов», — отметили авторы статьи.

Ранее ЕС в рамках 20-го пакета санкций предлагал полностью запретить обслуживание перевозок российской нефти. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно давить на слабое место России.