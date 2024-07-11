Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре на восточном фланге НАТО

Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о намерении создать военный коридор

Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

На саммите НАТО министры обороны Греции, Болгарии и Румынии подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге альянса. Об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Греции Никос Дендиас.

«Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами <…> подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности», — написал в соцсети греческий министр.

Осенью главы ведомств проведут трехстороннюю встречу для обсуждения данного вопроса, добавил Дендиас.

Не все в Греции поддерживают политику эскалации конфликта на Украине. Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис уверен, что это лишь приведет к усугублению ситуации.

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