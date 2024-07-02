«Главной жертвой станет Украина». Экс-премьер Греции обвинил Европу в разжигании конфликта

Европейские страны, вместо попыток урегулировать конфликт на Украине, только разжигают его. Об этом заявил бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис. Его слова привел сайт общественного телевидения ERTNews .

По словам политика, осуждение российской спецоперации не может быть достаточным оправданием для агрессивной политики Запада в отношении России. Вместо поиска мирных решений Европа занимается эскалацией, уверен Караманлис. Это, по его мнению, приведет лишь к затягиванию конфликта и ухудшению условий для Украины.

«Главной жертвой станет сама Украина и ее народ, а также Европа, которая спустя восемьдесят лет видит приближение угрозы всеобщей войны на своей территории», — заявил экс-премьер.

Политик также выразил мнение, что Европе стоило играть более активную роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, право Израиля на самооборону не снимает ответственности с ЦАХАЛ за гибель мирных палестинцев.

Караманлис добавил, что следующей точкой горячего конфликта могут стать Западные Балканы и, в частности, Косово.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс заявил, что Евросоюз может развалиться из-за поддержки Украины. По словам эксперта, антироссийские санкции уже привели к замедлению экономик в Европе. Финансовые проблемы могут привести к выходу ряда стран из союза и отказу от евро.