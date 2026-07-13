Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у офиса завода Rheinmetall в Берлине

Шведская правозащитница и экоактивистка Грета Тунберг приклеила себя к асфальту у офиса немецкого оборонного концерна Rheinmetall в центре Берлина. В акции принимают участие около 40 человек, сообщила пресс-служба полиции в социальной сети X .

Протестующие утром 13 июля собрались на площади Паризер-плац и приклеили себя к дороге рядом с проходом на улицу Эбертштрассе.

«На месте работают 70 полицейских, которые отлепляют активистов от асфальта и постепенно выводят от прохода», — заявили в пресс-службе.

Тунберг опубликовала пост в соцсети, где объяснила свое участие в акции. По ее словам, Rheinmetall планирует расширить производство в Берлине для снабжения Израиля.

«Наш долг — прекратить соучастие в массовых убийствах и геноциде, именно этим мы сегодня здесь и занимаемся», — написала девушка.

Газета Berliner Zeitung уточнила, что инициатором акции выступила группа Peacefully Аgainst Genocide, которая призвала остановить работу Rheinmetall из-за конфликта в секторе Газа и применения немецкого оружия в зонах конфликтов в целом.

Ранее стало известно, что Rheinmetall стала участником поставок гаубиц Великобритании на сумму более миллиарда евро.