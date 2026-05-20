Грета Тунберг или Баба Ванга. Захарова задалась вопросом, кто такая Кая Каллас

Никто даже внутри Евросоюза на может сказать, за какие заслуги и профессиональные качества свой пост занимает глава евродипломатии Кая Каллас. Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никто не может даже внутри Европейского союза сформулировать ответ на вопрос, кто такая Кая Каллас. То есть это такая Грета Тунберг еэсовской политики», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Каллас назначили на должность не за профессиональные качества. По словам дипломата, внутри Евросоюза считают, что Каллас нарушает принципы ЕС в своих заявлениях.

Официальный представитель МИД раскритиковала заявление главы евродипломатии о том, что даже после окончания конфликта на Украине вряд ли наступит нормализация отношений России и ЕС.

«На каком основании она это говорит? Она кто, Баба Ванга?» — задалась вопросом Захарова.

