Российские военные не будут покидать освобожденные территории, как бы сильно украинские власти этого не хотели. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм в соцсети X.

«Когда речь идет о территориальных обменах, я реалист и понимаю, что каждого российского солдата не удастся выставить с территории Украины в ближайшее время», — написал он.

По его словам, теперь цель заключается в достижении соглашения, способного предотвратить будущие конфликты — чего не удалось предыдущим американским президентам Бараку Обаме и Джо Байдену. Кроме того, любое соглашение по украинской ситуации важно провести через американский конгресс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского в отсутствии сделки по Украине. Он отметил, что украинские власти менее готовы к заключению соглашения, чем Россия. Переговоры по завершению конфликта до сих пор не принесли результатов только из-за действий Киева.