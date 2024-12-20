Самым популярным иностранным политиком в Греции оказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщил телеканал OPEN со ссылкой на опрос компании MRB Hellas.

Доля положительных оценок Путина здесь составила 31,8%. На втором месте по популярности оказался избранный президент США Дональд Трамп с показателем 29,8%, а на третьем — глава Франции Эммануэль Макарон с 27,7%.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган получил среди участников опроса максимальное количество негативных оценок — 80%. Президент Украины Владимир Зеленский набрал среди опрошенных греков 60,4% отрицательных откликов.

Владимир Путин в четверг провел в Гостином Дворе в Москве совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию. Мероприятие длилось четыре с половиной часа и стало насыщенным по содержанию и разнообразным по темам.