Греческий танкер подвергся атаке в Черном море у Новороссийска

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море примерно в 14 морских милях (около 26 километров) от Новороссийска. Об этом сообщил министр судоходства Греции Василис Кикилиас телеканалу Skai .

На борту находились 24 члена экипажа — греки, филиппинцы и румыны. Никто не пострадал. Повреждения получил правый борт, ущерб незначительный. Утечек нет, так как танкер был пуст.

Атака произошла за пределами российских территориальных вод. Владелец судна, Maran Tankers, подтвердил ЧП, назвав объект атаки неизвестным. Танкер уже покинул порт Новороссийска.

Накануне у города Шарджа в ОАЭ загорелось американское судно. Танкер попал под атаку.