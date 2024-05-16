Греческий профессор рассказал о запугивании поддерживающих Россию европейцев | 360°

Мир 16 мая 2024, 07:54 Греческий профессор рассказал о запугивании поддерживающих Россию европейцев Член WAP Пателис указал на попытки запугивания лояльных к России граждан ЕС РИА «Новости»

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Лояльные к России граждане подвергаются в Европе нападениям и запугиванию. Об этом РИА «Новости» заявил член «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), профессор греческого университета Димитриос Пателис, прибывший в Луганск.

В WAP входят представители различных политических сил из стран Европы и Азии. По словам Пателиса, с 2022 года организация по некоторым направлениям перестала сотрудничать с учеными из России.

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«Дошли до того, что когда отмечали [годовщину] национально-освободительной революции от 25 марта 1821 года, чтобы не были приглашены русские и чтобы нигде не упоминалась роль России в освобождении Греции», — подчеркнул профессор.

Он рассказал, что русскоязычным и гражданам, которые поддерживают Россию, поступают прямые угрозы от украинских националистов, приехавших в Европу.

«Нападают на русскоговорящих в магазинах в центре города укронацисты. Непосредственно мне не угрожали. Ну есть косвенные формы, допустим, старались саботировать мои лекции, выступления», — подчеркнул Пателис.

Ранее в Вене по просьбе украинцев отменили концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса. Артист планировал исполнить «Военный реквием» Бенджамина Бриттена вместе с оркестром SWR.