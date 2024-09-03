Гражданство Сент-Китс и Невис нашли у брата Дурова Николая

РИА «Новости»: у брата Дурова Николая обнаружили гражданство Сент-Китс и Невис

У брата создателя и владельца Telegram Павла Дурова Николая, фигурирующего в деле о мессенджере во Франции, есть гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

Он уточнил, что оба брата являются обладателями паспорта островного государства. Правоохранители Франции выдали ордера на арест Дуровых 25 марта.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к преступлениям через Telegram, включая продажу наркотиков, мошенничество и противоправные действия против детей.

Представители парижской прокуратуры сообщили, что расследование по делу Дурова может растянуться на несколько месяцев.