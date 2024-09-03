Гражданство Сент-Китс и Невис нашли у брата Дурова Николая
РИА «Новости»: у брата Дурова Николая обнаружили гражданство Сент-Китс и Невис
У брата создателя и владельца Telegram Павла Дурова Николая, фигурирующего в деле о мессенджере во Франции, есть гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
Он уточнил, что оба брата являются обладателями паспорта островного государства. Правоохранители Франции выдали ордера на арест Дуровых 25 марта.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в причастности к преступлениям через Telegram, включая продажу наркотиков, мошенничество и противоправные действия против детей.
Представители парижской прокуратуры сообщили, что расследование по делу Дурова может растянуться на несколько месяцев.