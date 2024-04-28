Град диаметром более пяти сантиметров выпал на юге Китая | 360°

Мир 28 апреля 2024, 06:02 Град диаметром более пяти сантиметров выпал на юге Китая На юг Китая обрушился град более пяти сантиметров и сильный смерч РИА «Новости»

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Град диаметром более пяти сантиметров обрушился на город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандон. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

«Под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более пяти сантиметров», — уточнило агентство.

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Видеоролики града с сильным дождем появились в социальной сети Weibo.

Позднее Метеорологическое бюро провинции Гуандон назвало причину экстремальных погодных условий. В их числе теплое и влажное течение с юго-запада Южно-Китайского моря, которое усилилось и привело к аномальной высокой влажности.

До этого Центральное телевидение Китая сообщило о гибели пятерых человек из-за сильнейшего торнадо, обрушившегося на город Гуанчжоу. Кроме того, из-за разгула стихии пострадали еще 33 человек.

Ранее на Дубай обрушились проливные дожди, в результате которых затопило дороги, торговые центры, кафе и рестораны.