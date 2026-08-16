Грабители вынесли из музея на Сицилии четыре работы художника эпохи Возрождения

Работы итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло де Мессины стали целью группы грабителей, проникших в музей на Сицилии. Как сообщила руководитель учреждения Мариза Меркурио в комментарии газете Corriere della Sera , грабители вынесли пять из пяти сохранившихся досок полиптиха святого Григория и двустороннюю картину с Мадонной и Христом.

Собеседница журналистов подчеркнула, что две панели полиптиха преступники выбросили на улице.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявила Меркурио.

Камеры видеонаблюдения показали, что проникшие в музей грабители легко обошли системы сигнализации и защиты. Кроме того, они сразу прошли к интересующим их работы художника. Следователи не исключили, что ограбление музея носило заказной характер.

Полиптих святого Григория считается самой редкой и ценной работы Антонелло де Мессины. Изначально состоявшая из шести панелей картина 1473 года долгое время хранилась в сицилийском монастыре, который разрушило землетрясение в 1908 году.

Тогда же потерялась одна из панелей. В последние годы произведение неоднократно реставрировали. Вторую украденную работу MuMa купил в 2013 году за 14,9 миллиона долларов на аукционе.

В конец июля серия ограблений прокатилась по музеям Франции. По данным газеты Le Parisien, неизвестные вынесли 40 золотых монет, отчеканенных в 50 году до нашей эры, из археологического центра Монтанс.

Через четыре дня ювелирные изделия исчезли из Музея Лалика в Винжен-сюр-Модер, в конце второго летнего месяца из разбитой витрины Музея Франции в Шатийоне неизвестные забрали золотое шейное украшение кельтской женщины, датированное 500 годом до нашей эры.