Грабители в масках расстреляли жениха на свадьбе

В США грабители ворвались на свадьбу и расстреляли жениха

В американском городе Сент-Луис в штате Миссури грабители в масках ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху. Об этом сообщил телеканал Fox2now .

ЧП произошло на свадьбе Мануэля и Дульсе Гонсалес 28 июня. Пара до ночи отмечала день бракосочетания во дворе дома невесты. Около часа ночи туда ворвались двое грабителей в масках, вооруженные пистолетами.

Злоумышленники приказали присутствующим не двигаться, потребовали отдать им деньги, а потом несколько раз выстрелили в голову жениху. После этого преступники скрылись, даже не забрав награбленное.

«Они ничего не забрали, но в то же время отняли у нас все», — рассказала сестра невесты.

Мануэля Гонсалеса доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Полиция собирает улики и ищет подозреваемых.

Ранее в Санкт-Петербурге один из гостей на свадьбе открыл стрельбу в воздух. Теперь стрелка ищет полиция.