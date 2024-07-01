Грабители в масках расстреляли жениха на свадьбе

В США грабители ворвались на свадьбу и расстреляли жениха

Фото: Freepik

В американском городе Сент-Луис в штате Миссури грабители в масках ворвались на свадьбу и открыли огонь по жениху. Об этом сообщил телеканал Fox2now.

ЧП произошло на свадьбе Мануэля и Дульсе Гонсалес 28 июня. Пара до ночи отмечала день бракосочетания во дворе дома невесты. Около часа ночи туда ворвались двое грабителей в масках, вооруженные пистолетами.

Злоумышленники приказали присутствующим не двигаться, потребовали отдать им деньги, а потом несколько раз выстрелили в голову жениху. После этого преступники скрылись, даже не забрав награбленное.

«Они ничего не забрали, но в то же время отняли у нас все», — рассказала сестра невесты.

Мануэля Гонсалеса доставили в больницу в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи. Полиция собирает улики и ищет подозреваемых.

Ранее в Санкт-Петербурге один из гостей на свадьбе открыл стрельбу в воздух. Теперь стрелка ищет полиция.

«Пацанки» — это не рехаб. Анастасия Наточий — о борьбе с зависимостью после шоу

Жителям Подмосковья напомнили правила поведения на железнодорожных путях

Ход Канье. Зачем король скандалов приезжал в Москву

Кастрюля с закрытой крышкой. Что такое тепловой купол и накроет ли он Россию

«Сломал все до щепок». Москвич выгнал сестру из квартиры и закрылся в ней с ребенком

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте