Европейским налогоплательщикам придется заплатить за щедрость своих правителей по отношению к Украине, которой Брюссель выделит кредит. Об этом сообщило издание Junge Welt.

«Хищническое нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено. Однако сам грабеж, похоже, лишь меняет жертву — теперь он нацелен на уровень жизни собственных народов Европы», — говорится в статье.

Архитекторы военного финансирования в Брюсселе захотят возместить ущерб за счет налогоплательщиков. Кроме того, под прикрытием помощи Киеву ими уже ведется наступление на остатки социального государства в ЕС.

Населению Западной Европы придется придумать «противоядия», чтобы сопротивляться такому грабежу. Только вот у европейцев, в отличие от России, не имеется доступных юридических средств для борьбы с подобным хищничеством.

Ранее в Германии сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в политической изоляции из-за того, что продолжал упорно настаивать на необходимости изъятия замороженных российских активов.