«Грабеж меняет жертву». В Германии оценили ситуацию с активами России
JW: налогоплательщикам Европы придется расплачиваться за кредит ЕС для Украины
Европейским налогоплательщикам придется заплатить за щедрость своих правителей по отношению к Украине, которой Брюссель выделит кредит. Об этом сообщило издание Junge Welt.
«Хищническое нападение Евросоюза на российские суверенные активы отложено. Однако сам грабеж, похоже, лишь меняет жертву — теперь он нацелен на уровень жизни собственных народов Европы», — говорится в статье.
Архитекторы военного финансирования в Брюсселе захотят возместить ущерб за счет налогоплательщиков. Кроме того, под прикрытием помощи Киеву ими уже ведется наступление на остатки социального государства в ЕС.
Населению Западной Европы придется придумать «противоядия», чтобы сопротивляться такому грабежу. Только вот у европейцев, в отличие от России, не имеется доступных юридических средств для борьбы с подобным хищничеством.
Ранее в Германии сообщили, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в политической изоляции из-за того, что продолжал упорно настаивать на необходимости изъятия замороженных российских активов.