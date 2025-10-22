Польша заняла двуличную позицию по отношению к Украине, не желая помогать ей из-за обиды на исторические события. Таким мнением поделился британский дипломат Иан Прауд в статье для американского портала Responsible Statecraft .

Он напомнил о двух официальных заявлениях Польши, причем крайне противоречивых: «Мы поможем вам бороться с Россией, чего бы это ни стоило» и «Вы не можете вступить в ЕС».

Прауд добавил, что недавно глава польского МИД Радослав Сикорский в статье для New York Times написал, что якобы единственный способ договориться с Россией — это продемонстрировать силу.

Только вот у российской армии превосходство на фронте, а в стране, в отличие от Украины, относительно спокойная жизнь. В этом плане поставки военной помощи Киеву никак не могут повлиять на ход конфликта, а лишь затянуть его.

Если говорить о Польше, то она не планирует демонстрировать свою силу — ни отправлять войска на Украину, ни участвовать в так называемых силах сдерживания.

Поляки до сих пор обижены на украинцев из-за Волынской резни, когда УПА* зверски уничтожили до 100 тысяч поляков. При этом на Украине продолжают почитать бандеровцев.

«Иногда кажется, что в Европе не осталось ни одного моста, который <…> не готовы сжечь, чтобы показать, что Польша настроена против России наиболее жестко. Однако неприятная правда заключается в том, что Польша не так уж дружелюбна и по отношению к Украине», — резюмировал дипломат.

Ранее польский генерал Роман Полько пригрозил сбить борт президента России Владимира Путина.

* Запрещенная в России экстремистская организация.