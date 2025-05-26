«Готовы на подлость». Названа способная устроить покушение на Путина страна
Депутат Колесник: Великобритания может организовать покушение на Путина
Великобритания может решится на крайние меры и организовать покушение на президента России Владимира Путина. Об этом депутат Госдумы Андрей Колесник заявил в интервью News.ru.
«Совершенно спокойно могли бы сбить самолет Путина. Лететь не в Ватикан сам, а в Италию все равно. Британцам верить нельзя. Сколько раз мы им верили, столько раз они нас обманывали», — сказал он.
По словам парламентария, британская сторона не отходит от традиций и активно проявляет враждебность к России, поэтому всегда готова на подлость.
Колесник напомнил, что Великобритания в связке со странами Евросоюза остаются недружественными по отношению к России, несмотря на внешнюю дипломатию.
В ходе рабочей поездки в Курскую область 20 мая вертолет Путина фактически попал в эпицентр отражения атаки беспилотников ВСУ. ВС России обеспечили безопасность главы государства и успешно отразили налет дронов.