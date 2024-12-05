Готовность Украины к переговорам о мире сочли недостаточной

Источники The Wall Street Journal заявили о готовности Украины начать переговоры с Россией о достижении устойчивого мира. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru назвал появление подобных публикаций демонстрацией психологической готовности стра6ны к миру. Но без политического решения говорить об этом рано.

Он допустил, что психологическая готовность украинских властей может перерасти в политическую, но для этого им необходимо обозначить свою позицию конкретным предложением о переговорах.

«Украине нужно прямо заявить, что она готова сформировать и направить свою делегацию, которая приедет с предложениями для обсуждения. Но пока,. что мы слышим сейчас это в лучшем случае демонстрация психологической готовности, а не политической», — заявил Станкевич.

Политолог добавил, что его сильно заинтересовал термин «устойчивый мир», потому что это свидетельствует о смене риторике украинских властей, которые раньше требовали «справедливого мира».

«Никакого справедливого мира с точки зрения Украины быть не может. То есть ее требования неприемлемы. Устойчивый мир предполагает компромисс и уступки. Это маленький, но верный сигнал. Остается ждать политических заявлений после изменения риторики», — подытожил Станкевич.

По данным газеты WSJ, отправившуюся в Вашингтон делегацию возглавил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Группа провела переговоры с будущими назначенцами избранного президента США Дональда Трампа — советником по национальной безопасности Майком Уолцем, спецпосланником по Украине Китом Келлогом, вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом и главой аппарата Сьюзи Уайлс.