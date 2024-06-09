Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции

Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet .

Он напомнил, что Турция летом 2023 года также сталкивалась с аномальной жарой. Тогда в Стамбуле воздух прогрелся до 41,3 градуса тепла, что стало рекордом за 82 года.

«Но в 2024 году жара может накрыть всю страну. Турция может столкнуться с частыми „волнами тепла“. Поэтому будьте готовы, что возможно значительное превышение климатической нормы», — отметил синоптик.

Ранее туристам посоветовали не посещать провинцию Хаккари и город Ширнак в Турции, где могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам лучше не находиться в пределах зоны в 10 километров от границы с Сирией.