Готовивший для Путина британский ресторатор Гордон Рамзи сообщил о раке

Британский ресторатор Гордон Рамзи перенес операцию по удалению базалиомы. Об этом он написал у себя в соцсети, сообщила газета Daily Mail .

Повар опубликовал собственные фотографии, на которых заметен шрам после хирургического вмешательства. Рамзи подчеркнул, что это последствия лечения рака кожи, а не подтяжки лица.

«Пожалуйста, не забудьте ваш солнцезащитный крем на этих выходных», — написал он.

В 2000 году ресторатор готовил для российского президента Владимира Путина, когда тот прибыл с визитом в Великобританию.

Ранее россиянам назвали время безопасного пребывания на солнце. По словам врача Ксении Усковой, речь идет о промежутке не больше 30 минут.