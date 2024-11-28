«Государственная измена». Маск обвинил экс-сотрудника Белого дома в связи с Украиной

Американский бизнесмен Илон Маск на своей странице в социальной сети Х обвинил бывшего сотрудника Совета национальной безопасности США Александра Виндмана в связях с украинскими олигархами. Предприниматель счел такие действия государственной изменой.

Миллиардер также заявил, что Виндман ответит за свои поступки. По его мнению, бывший чиновник находится «на содержании у украинских олигархов».

Комментарий Маска — его реакция на интервью самого Виндмана. Тот в беседе с прессой заявил, что Россия использует главу Tesla в своих целях.

Публичность Виндману принесло его участие в расследовании по импичменту Дональда Трампа, занимавшего пост президента США в 2019 году. В рамках процесса он обнародовал детали телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Илон Маск также критиковал президента Джо Байдена из-за Украины.