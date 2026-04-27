Гости ужина с Трампом во время стрельбы хватали со столов бутылки с вином

После стрельбы на торжественном ужине с участием президента США Дональда Трампа в соцсетях стало набирать популярность видео из бального зала, где некая девушка под шумок прихватила со стола бутылку с вином. Кадры опубликовало в соцсети X агентство Israel News.

«После того как стрельба произошла во время ужина корреспондентов Белого дома, некоторые из присутствующих были замечены за тем, как хватали бутылки с вином», — уточнили в агентстве.

Гостья схватила бутылку, когда сотрудники Секретной службы приступили к эвакуации и оцепили место происшествия после стрельбы. Помимо девушки две полные бутылки с вином забрала женщина, которая ушла, даже не оглянувшись.

Пользователи начали спорить, можно ли назвать это воровством или журналисты как гости могли себе позволить забрать спиртное. Тем более, что некоторые бутылки на тот момент уже были открыты, а у присутствующих были билеты на это мероприятие.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял посла Украины в США Ольгу Стефанишину, решившую пропиариться на фоне стрельбы в Вашингтоне. Он причислил ее к «укрожуликам».