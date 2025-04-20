Госсекретарь США обвинил прессу в фейках о внешней политике

Американский государственный секретарь Марко Рубио резко отреагировал на публикацию прессы о закрытии части дипломатических представительств США в Африке. Соответствующий пост чиновник разместил на своей странице в Х .

По словам Рубио, статья, опубликованная The New York Times, является примером дезинформации.

«Это фейковые новости. The New York Times стала жертвой очередной журналистской утки», — отметил он.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа готовит радикальную реструктуризацию Госдепартамента. По версии газеты, Белый дом запланировал закрыть почти все «второстепенные«посольства и консульства в Африке.

Бюро по делам Африки также могут ликвидировать, писала газета. Эта структура курирует всю политику США в странах континента к югу от Сахары. Несколько чиновников рассказали изданию, что такой указ подпишет лично глава Белого дома, после чего последует волна увольнений государственных служащих.

Ранее громкое заявление о США сделал Дональд Трамп.