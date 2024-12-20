Госреестры Украины перестали работать из-за кибератак

Министр юстиции Украины Стефанишина заявила о кибератаках на госреестры страны

Украинские госреестры подверглись мощнейшей кибератаке. Об этом заявила министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в Facebook*.

«Сегодня произошла крупнейшая внешняя кибератака на государственные реестры Украины за последнее время», — сказала она.

По словам Стефанишиной, из-за атак приостановили работу единых и государственных реестров, находящихся в компетенции минюста Украины.

Министр отметила, что работы по восстановлению сайтов будут продолжаться около двух недель.

Ранее американский минюст обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. По данным властей США, пятеро задержанных якобы работают в российской разведке, а шестой — сообщник.

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