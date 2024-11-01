«Ветераны России» выступили с инициативой убрать слово «Великая» из названия Великобритании в учебных материалах. В интервью изданию Life.ru глава общественной организации Ильдар Резяпов объяснил, что нынешняя политическая ситуация в Великобритании не соответствует понятию «великая держава».

В прошлом Великобритания действительно была независимой страной с влиятельными правителями и процветающей экономикой, отметил Резяпов. Но в настоящее время государство переживает экономические, социальные и промышленные проблемы.

По его мнению, Британия сейчас — «разменная монета». Страна представляет собой объект политических махинаций и манипуляций, которые приводят к эскалации напряженности.

«Для нас очевидно, что такое государство не может носить название „Великая“», — заявил Резяпов.

Ранее историк Олег Матвеев рассказал, что Великобритания давно запустила кампанию по демонизации России. По его мнению, еще 100 лет назад британские спецслужбы сговорились с партией консерваторов ради провокации против СССР.