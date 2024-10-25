Историк Матвеев: Лондон от «письма Зиновьева» перешел к обвинениям в терроризме

Великобритания давно запустила кампанию по демонизации России, устраивая против нее провокации в нужное время и в нужном месте путем фабрикации «доказательств». Об этом РИА «Новости» рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

По его словам, 100 лет назад британские спецслужбы сговорились с партией консерваторов для организации громкой провокации против Советского Союза. Они опубликовали фальшивое письмо, направленное якобы председателем исполкома Коминтерна Григорием Зиновьевым ЦК компартии Великобритании.

В нем он якобы призывал к вооруженной борьбе с буржуазией. Фальшивое «письмо Зиновьева» обнародовали за четыре дня до выборов в парламент. СССР тогда обвинили в «экспорте революции» в страну, а лейбористы в итоге проиграли.

После открытия британских архивов в конце XX века выяснилось, что подделка — дело рук русских эмигрантов из Берлина, которые передали ее рижской резидентуре МИ-6 и заработали на этом.

Теперь Лондон совершенствует методы демонизации России. В 2018 году британские спецслужбы начали в каждой стране Европы создавать пробританские ячейки, устраняя неугодных людей. Одной из задач таких «кластеров» было доведение до руководства их стран сфабрикованных англичанами «докладов» о вмешательстве России во внутренние дела этих стран. Потом добавились другие обвинения — в виде терроризма с применением химоружия, но все безуспешно.

«В общем, повторить успех вековой давности британской разведке не просто не удалось, эффект был обратным», — пояснил Матвеев.

Ранее британские власти обвинили российские СМИ в распространении фейков о смерти Карла III, хотя журналисты эту информацию, наоборот, опровергали.