США заманили Зеленского в «ловушку»

Milliyet: власти США обманывают Зеленского в ловушку обещаниями о поддержке

Фото: РИА «Новости»

Американская администрация обманывает президента Украины Владимира Зеленского. США дают ему ложные обещания о дальнейшей поддержке, сообщила турецкая газета Milliyet.

Авторы материала выразили уверенность, что заявления о помощи со стороны Белого дома всего лишь «предвыборные инвестиции».

«Первым на эту удочку может попасться Зеленский», — отметили в статье.

Сейчас ситуация на поле боя складывается в пользу России, у которой с каждым днем становится все больше оружия и военной техники. Российские войска продолжают уничтожать переданные Украине американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Подобная судьба ждет и истребители F-16, резюмировали журналисты.

Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные итоги представляют собой серьезные риски для Украины. По его словам, он не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона, в случае победы кандидата в президенты Дональда Трампа.

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