Госдолг США впервые превысил 39 трлн долларов
Государственный долг США впервые достиг 39 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, сообщил ТАСС.
По данным ведомства, государственный долг США сейчас достиг 39,03 триллиона долларов, что составляет более 114,1 тысячи долларов на каждого жителя страны. Это рекордная сумма. В октябре 2025 года долг превысил 38 триллионов долларов.
По оценкам американских аналитиков, в ближайшие 10 лет госдолг США может достичь 120% ВВП. Это значит, что задолженность федерального правительства станет выше ежегодного объема производства всей американской экономики.
Госдолг США станет угрозой для всего мира. При нынешних подходах дефицит составит 7-8% ВВП, что к 2031 году приведет к увеличению правительственного долга до 140% ВВП, отметили ранее в Международном валютном фонде.