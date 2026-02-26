Госдолг США станет угрозой для всего мира

РИА «Новости»: госдолг США достигнет 140% ВВП к 2031 году, угрожая всему миру

К 2031 году государственный долг США достигнет 140% процентов ВВП и станет угрозой мировой стабильности. Об этом говорится в оценке состояния американской экономики МВФ, документ привело РИА «Новости» .

«При нынешних подходах дефицит ожидается на уровне 7-8% ВВП, что приведет в к 2031 году к достижению правительственного долга 140% ВВП», — отметили в Международном валютном фонде.

Такой уровень, подчеркнули в фонде, угрожает стабильности мира и экономике самих США. В МВФ добавили, что США для разрешения ситуации необходим целенаправленный и четкий план фискальной консолидации.

По данным американского Минфина от 24 февраля, госдолг страны составляет 37,787 триллиона долларов. За год он увеличился более чем на 1,5 триллиона долларов.

