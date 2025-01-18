Госдолг США достиг 106,4 тысячи долларов на одного американца

Госдолг США вырос на 7% за год

Государственный долг США достиг отметки в 36,174 триллиона долларов накануне инаугурации Дональда Трампа. На каждого американца пришлась сумма по 106,4 тысячи долларов, подсчитало РИА «Новости» .

За год госдолг Соединенных Штатов вырос на 7%, или на 2,4 триллиона долларов. Эта сумма в 8,3 раза превышает весь российский госдолг.

На этом фоне американские власти приняли решение снова ввести фиксированный уровень потолка госдолга, который был отменен полтора года назад. Другими мерами могут стать увеличение налогов для состоятельных американцев и уменьшение трат на госаппарат.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января. Он сменит на этом посту Джо Байдена, правившего четыре года. Церемонию перенесли в ротонду Капитолия из-за холодов в Вашингтоне.