Госдеп занялся поисками повара для охраны посольства США в Киеве

Госдепартамент находится в поисках компании, которая стала бы готовить еду для морпехов, охраняющих посольство США в Киеве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Одно из требований к подрядчику заключается в том, чтобы сотрудники не были под воздействием наркотиков на рабочем месте.

«Целью настоящего контракта является получение услуг в сфере приготовления пищи для служащих морской пехоты, охраняющих посольство США в Киеве, в месте проживания пехоты по адресу: улица Игоря Сикорского, 4», — заявили в госдепе.

Ведомство ждет откликов до 21 мая. Шеф-повар должен будет отвечать за меню, хранение продуктов, чистоту обеденных зон и кухни. Требуемый опыт работы в сфере общепита — три года. Также у специалиста должен быть опыт приготовления пищи и подачи блюд премиум-класса.

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