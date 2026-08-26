Госдеп США выделил 40 миллионов долларов (3,4 миллиарда рублей) на закупку беспилотников для программы по борьбе с преступностью на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучившее данные американского портала государственных расходов.

Речь идет о двух контрактах на БПЛА и наземные станции управления, заключенных с киевской компанией Stream Techno LLC. Их подписали 19 февраля 2026 года.

Контракты реализуются в рамках программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности на Украине. Госдеп сначала выделил на эти цели 32 миллиона долларов: 19,34 миллиона долларов по первому, а по второму — 12,67 миллионов. К августу суммы выросли.

Американские власти заключили контракты без стандартного тендера. В Вашингтоне объяснили это «исключительной срочностью».

Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари рассказал, что Киев не запрашивал поставку снарядов для ПВО по займу на 90 миллиардов евро. При этом украинские власти направили 8,5 миллиарда евро на покупку ракет, истребителей и БПЛА.