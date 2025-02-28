Госдеп США прекратил финансировать восстановление энергосистемы Украины
Госдепартамент США прекратил реализацию инициативы американского агентства по международному развитию (USAID) по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на двух сотрудников USAID, работавших в миссии агентства на Украине.
«Госдеп прекратил реализацию инициативы агентства США по международному развитию, в рамках которой были инвестированы сотни миллионов долларов в восстановление энергосистемы Украины», — говорится в материале.
По словам одного из сотрудников USAID, решение Госдепа даст понять России, что США нет дела до Украины или прошлых американских инвестиций. Он уверен, что это повлияет и на переговорный процесс Вашингтона с Москвой по урегулированию украинского конфликта, в частности, прекращения огня.
Ранее в Турции сообщили о предложении Киева по восстановлению украинской инфраструктуры после заключения мирного соглашения с Россией. В частности, речь шла о строительстве объектов энергетики и автомагистралей.