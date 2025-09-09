Госдеп США пообещал 11 млн долларов за данные об украинском хакере Тимощуке

Суд Нью-Йорка вынес обвинительное заключение украинскому хакеру Владимиру Тимощуку, также известному под именами Дэдфорц, Боба, msfv и farnetwork, по семи эпизодам атак на инфраструктуру американских компаний при помощи программ-вымогателей. Госдеп США пообещал награду в 11 миллионов долларов за информацию, которая поможет в поимке хакера.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на счету Тимощука более 250 кибератак по всему миру, которые он провел с декабря 2018-го по октябрь 2021 года.

От действий хакера пострадали крупные компании, больницы, промышленные предприятия. После получения доступа к внутренней информации он угрожал раскрытием конфиденциальных данных и требовал выкуп.

Используемые киберпреступником программы зашифровывали всю внутреннюю документацию, и в некоторых случаях фирмы прекращали свою работу из-за невозможности восстановить данные.

Выйти на Тимощука американским следователям помог связанный с ним хакер Артем Стрижак, которого задержали в Испании и экстрадировали в США в апреле 2025 года.

Госдеп также пообещал выплатить один миллион долларов за информацию о других аффилированных с хакером лицах.

В середине июля неизвестные хакеры атаковали сеть алкомаркетов «Винлаб», аптеки «Столички» и клиники сети «Семейный доктор».

Самый масштабный сбой пережил «Аэрофлот», который вынужденно отменил более 50 рейсов. Ответственность за взлом системы перевозчика взяли на себя хакерские группировки «Киберпартизаны» и Silent Crow.