Госдеп раскрыл даты визита Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника США Уиткоффа в Москву состоится на этой неделе
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Россию до конца текущей недели. Об этом сообщило РИА «Новости».
Агентство сослалось на заявление представителя американского госдепартамента Тэмми Брюс. Чиновница отказалась раскрыть журналистам детали визита, но сам его факт подтвердила.
Источник Reuters предположил, что Уиткофф прилетит в Москву уже в среду, 6 августа. Трамп ранее на брифинге также говорил, что Уиткофф может прилететь в Россию 6 августа, или на следующий день.
На той же встрече журналисты поинтересовались у американского лидера, какое послание чиновник передаст Москве и может ли Россия избежать санкций. Тот ответил, что «Россия может договориться [о завершении конфликта]».
В конце июля Дональд Трамп заявил о 10-дневном сроке для Москвы, до которого российская армия должна прекратить боевые действия. В противном случае политик пригрозил санкциями.
Опосредованный ответ на такие заявления президент России Владимир Путин дал 1 августа на Валааме.
Глава государства напомнил, что Москве «нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину».