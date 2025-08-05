Госдеп раскрыл даты визита Уиткоффа в Москву

Визит спецпосланника США Уиткоффа в Москву состоится на этой неделе

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Россию до конца текущей недели. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Агентство сослалось на заявление представителя американского госдепартамента Тэмми Брюс. Чиновница отказалась раскрыть журналистам детали визита, но сам его факт подтвердила.

Источник Reuters предположил, что Уиткофф прилетит в Москву уже в среду, 6 августа. Трамп ранее на брифинге также говорил, что Уиткофф может прилететь в Россию 6 августа, или на следующий день.

На той же встрече журналисты поинтересовались у американского лидера, какое послание чиновник передаст Москве и может ли Россия избежать санкций. Тот ответил, что «Россия может договориться [о завершении конфликта]».

В конце июля Дональд Трамп заявил о 10-дневном сроке для Москвы, до которого российская армия должна прекратить боевые действия. В противном случае политик пригрозил санкциями.

Опосредованный ответ на такие заявления президент России Владимир Путин дал 1 августа на Валааме.

Глава государства напомнил, что Москве «нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину».