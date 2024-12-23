Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию

Государственный департамент США обратился к находящимся в Белоруссии американцам и призвал их «немедленно уехать». Также он рекомендовал гражданам пока воздержаться от поездок в страну, так как она находится в списке опасных для путешественников государств. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

В качестве причин она отметила произвольное применение белорусскими властями местных законов, высокий риск задержания и «содействие Белоруссии России в конфликте с Украиной».

Также опасность представляют потенциальные уличные беспорядки и ограниченные возможности помощи гражданам США со стороны посольства, добавили в пресс-службе.

Аналогичное предупреждение Госдеп публиковал в 2023 году. В нем перечислялись те же самые причины для отказа от поездки.

Ранее против участия своих граждан в мероприятиях России и Белоруссии выступило правительство Эстонии. Оно одобрило идею министра иностранных дел Маркуса Цахкны штрафовать или арестовывать эстонцев, помогающих организаторам таких событий.