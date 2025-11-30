Делегация Украины полетела в США с инструкциями от Зеленского: на что рассчитывает Киев

Глава украинского ГУР Кирилл Буданов не поехал на переговоры в США 30 ноября, эта информация оказалась слухами, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. При этом эксперт подчеркнул, что изменения в составе делегации не сделают встречу с американцами более содержательной.

«По последним данным, которые есть у нас, Буданов остался в Киеве, не полетел. Строго говоря, я не придавал бы решающее значение именно составу этой украинской делегации, которая туда отправилась, потому что каких-то обстоятельных и содержательных переговоров не будет», — уточнил эксперт.

По его мнению, американская сторона просто доведет до Украины уже сформированную позицию. Белый дом потребует, чтобы республика как можно скорее вывела боевиков ВСУ с территории Донбасса, которую она все равно потеряет, добавил Станкевич. Он назвал эту позицию достаточно логичной.

«Украинская делегация едет с какими-то конфиденциальными секретными инструкциями от Зеленского. В чем смысл инструкций, не понятно, но думаю, что главная инструкция — уходить от какого-то определенного ответа и тянуть время», — объяснил политолог.

По его мнению, прогресс в переговорах начнется только после того, как сменится президент Украины.

«В конечном счете все упрется именно в то, что Зеленский должен уходить со своего поста, нужно менять первое лицо в Киеве. Это сейчас главное препятствие для дипломатического продвижения», — подчеркнул Станкевич.