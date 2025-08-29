Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Ее оценили в 825 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) .

По данным входящего в состав Пентагона ведомства, с украинской стороны запросили до 3350 управляемых ракет большой дальности. В пакет поставки попросили добавить контейнеры, оборудование для подвески, запасные части и программное обеспечение.

В DSCA отметили, что благодаря этой сделке у Украины будет больше возможности обеспечить самооборону и региональную безопасность. В Пентагоне заверили, что поддержка не потребует размещения американских военных на Украины и не окажет негативного влияния на ВС США.

Закупку боеприпасов произведут за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также привлекут американскую программу военного финансирования Foreign Military Financing.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон уже несколько месяцев блокирует попытки ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.