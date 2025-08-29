Госдеп одобрил возможную военную сделку с Украиной

DSCA: Госдеп одобрил продажу Украине боеприпасов на 825 млн долларов

Liu Jie/XinHua
Фото: Liu Jie/XinHua/www.globallookpress.com

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Ее оценили в 825 миллионов долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA).

По данным входящего в состав Пентагона ведомства, с украинской стороны запросили до 3350 управляемых ракет большой дальности. В пакет поставки попросили добавить контейнеры, оборудование для подвески, запасные части и программное обеспечение.

В DSCA отметили, что благодаря этой сделке у Украины будет больше возможности обеспечить самооборону и региональную безопасность. В Пентагоне заверили, что поддержка не потребует размещения американских военных на Украины и не окажет негативного влияния на ВС США.

Закупку боеприпасов произведут за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также привлекут американскую программу военного финансирования Foreign Military Financing.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Пентагон уже несколько месяцев блокирует попытки ВСУ использовать дальнобойные ракеты для ударов по России.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте