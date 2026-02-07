Госдеп одобрил многомиллионную продажу запчастей для ВСУ

Пентагон: Госдеп одобрил продажу на Украину запчастей для военной техники

Госдепартамент США одобрил продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба американского Министерства войны.

Ведомство заявило, что эта сделка отвечает целям национальной безопасности Соединенных Штатов. По его мнению, поставки укрепят безопасность страны-партнера.

«Предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности США», — утверждается в заявлении Пентагона.

Там также считают, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность самих американских вооруженных сил.

Ранее послы ЕС достигли соглашения о механизме предоставления Украине финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро. Он предполагает участие третьих стран в оборонных закупках для Украины.